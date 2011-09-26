日本发现福岛稻米辐射水平高,需全面检测

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京9月24日电---日本农业省周五称，该国在福岛稻米收割前初步检测中发现稻米辐射物质含量高，需要对该地区稻米进行全面检测。
农业省称，福岛县二本松市送检的收割前稻米样本，检测出辐射物质铯含量为每公斤500贝克勒尔，该市在福岛第一核电站以西56公里。
这是日本首次在稻米中检测出铯含量超过每公斤200贝克勒尔，超过这个标准就需要对涉及地区的稻米进行进一步全面检测。
若初步检测发现铯含量超过前述标准，就需要对作物进行全面检测，才能批准出货。
若发现铯含量超过每公斤500贝克勒尔的政府规定上限，涉及地区稻米就需要暂停出货。
目前为止，日本尚未有稻米禁止出货。
若後续检测发现二本松市收割的稻米辐射物质超过政府上限，将对日本带来巨大冲击。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。