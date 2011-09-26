〔中国货币市场〕回购利率涨跌互现,机构已提前做好季末资金准备

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海9月26日电---中国银行间市场周一早盘短期资金利率下滑,其中七天期回购利率下行近30个基点(bp);而14天期品种则上涨.业内人士表示,此前机构对季末资金情况过于悲观,已提前作好充分资金准备,预计本周短期资金价格大幅上行可能性有限.同时,市场焦点转至10月8日存款准备金补缴清算对市场形成的压力.
银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.因受10月1日-7日国庆长假影响,10月5日的缴款日延至10月8日.
"月末还比较乐观,...市场焦点慢慢地转向10月8日缴准备金,"上海一银行交易员表示.
他并指出,市场焦点的转移,也正解释早盘利率走势.10月8日补缴准备金,造成14天期利率出现上行.同时,借入长期限资金,自然会导致机构对短端资金的缺口减少,进而引导隔夜及七天期回购利率的下跌.不过,短期利率下行的空间料将有限.
路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行第二批上缴为10月5日,保证金存款计入一般存款的基数,扩大至保证金存款馀额的60%.[ID:nCN1927347]
同时,上述交易员认为,七天期回购开盘首笔的低利率,亦对市场形成引导.而明日大盘新股--中国水电首次公开发行(IPO)网上申购可能会有一些影响,但机构准备较为充分,料冲击不大.
中国水电此次A股发行数量确定为30亿股,募资额至多144亿元人民币,将成为今年以来A股最大规模IPO.该股网上申购日为9月27日(周二),网上资金解冻日为9月30日(周五).[ID:nCN1985901]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:38 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1012 3.2946 -19.34
七天CN7DRP=CFXS 3.8489 4.1226 -27.37
14天CN14DRP=CFXS 4.4973 4.2738 +22.35
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0985 3.3017 -20.32
七天CHICNY7D=CFXS 4.3324 4.1949 +13.75
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--发稿 冉莹; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。