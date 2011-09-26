《外汇动态》美元/韩元扩大涨幅,尚未发现干预迹象

0118GMT--在尚未出现干预迹象的情况下,美元兑韩国韩元KRW=KFTC扩大涨幅,即便投资者对韩国外汇当局抛售美元的干预举措仍抱有戒心.

许多交易员表示尚未看到干预,但有一位交易员怀疑有当局方面的美元供应.

美元兑韩元上涨2%至1,189.5.

"不久我们可能会看到又一波大规模的干预.但我对他们是否能再次抛出同样规模的美元感到怀疑,"一外资银行驻首尔的资深交易员表示.

有两位交易员此前估计,韩国周五抛售了约40亿美元来打压美元兑韩元.

另一外资行交易员称,在干预尚未出现且更多投资者作空美元兑韩元的情况下,他将作多该货币对.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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