〔香港新股〕徐工机械决定推迟上市交易,计划募资缩至10-12亿美元--IFR

路透9月26日电---据汤森路透旗下IFR报导，继竞争对手三一重工(600031.SS)暂缓上市发行後，消息人士透露，徐工机械(000425.SZ)亦决定推迟其上市交易。徐工计划募资10-12亿美元，较原计划的15亿美元缩减了近三分之一。

据了解，徐工上周五定下发行价格，是次发行3.64亿股，指导价区间为17.48-21.60元人民币。徐工的定价拟较A股参考价折让最多15%。该公司A股上周五收报19.89元人民币。

由于市况不佳，为保证是次发行顺利完成，该公司上周在现有安排行的基础上，又增加了六家投行加强销售网络，他们是农银国际、中银国际、交银国际、安信证券、高盛和工银国际。原有的六家承销商是法巴行(BNPP.PA)、中金、瑞信(CS.N)CSGN.VX、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)、麦格理(MQG.AX)和摩根士丹利(MS.N)。徐工的交易原计划于10月4日定价。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)