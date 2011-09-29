〔中国证券〕前三季A股IPO承销平安证券总量和收入双夺冠,国信次之

* 前三季平安证券在承销总量和收入上双夺冠

* 国信证券在承销量和收入均位列第二

* 中信证券列承销额排名第三

路透上海9月29日电---据路透最新统计,上半年中国A股首次公开发行(IPO)承销排行已基本确定,中国平安(601318.SS)(2318.HK)旗下平安证券以30.5个项目共计承销额261.31亿元人民币以及逾15亿元承销收入,当之无愧夺得前三季国内投行的首位.

前三季,国信证券共承销24个项目,承销额总计211.88亿元,承销收入近10亿元,稳坐投行业第二的位置.招商证券(600999.SS)以12个IPO居主承销项目数第三位;而中信证券(600030.SS)虽然仅承销6.5个项目,仅承销额却高达145.86亿元,位居承销额第三.

在承销额方面,若以联合主承销商之间均分承销额为准则,联合主承销年内第二大IPO华锐风电(601558.SS)(募资94.6亿元)的安信证券以约111.27亿元排名第四.今年来最大A股IPO中国水电的联合主承销商中信建投亦能以约104亿元的承销额位列第五.

中国水电周三晚间公告,本次A股IPO发行数量为30亿股,其发行价确定为4.5元,筹资总量达135亿元.

上半年,平安证券与国信证券均以18个项目并列第一,不过在第三季,平安证券大发力,共有12.5个IPO推出,包括合作承销融资额达58.5亿元的方正证券(601901.SS),而国信当季仅有6个IPO项目,使得平安证券与国信证券的差距明显拉大.

前三季,中国沪深两市有227个IPO项目,融资总额共2,297亿元;而上半年有163个IPO项目融资,融资总额达1,608亿元.

去年全年中国A股IPO融资共347宗,融资总额近4,900亿元.平安证券凭借39个IPO项目和20.2亿元承销保荐收入位居首位;国信证券以主承销32家,约13亿元承销保荐收入排名第二;而华泰联合证券主承销22家,获得约10亿元承销保荐收入.(完)