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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 09:39 BJT

〔中国新债〕许继电气周四将发行5亿元短期融资券,期限一年

路透上海9月26日电---中国许继电气股份有限公司(000400.SZ)周一公告称,将于周四(29日)

在银行间债市簿记建档发行5亿元人民币短期融资券,期限一年.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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许继电气 7 5 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA- 9/30 10/8

(000400.SZ) 上海银行

=============================================================================================(完)

参看详情,可点选上海清算所网站(here)

--发稿 李宏薇; 审校 张喜良

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