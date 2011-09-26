世行称欧债危机威胁欧洲及中亚新兴经济体

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月23日电---世界银行周五称，欧元区债务危机影响欧洲和中亚（ECA）新兴经济体复苏，其中一些国家面临的主要风险，来自对希腊和意大利银行的风险敞口。

世行负责欧洲和中亚事务的副行长Philippe Le Houerou在记者会上称：“该地区与西欧在金融方面联系密切，这也是经济增长的源泉。在2000-2008年，这种联系起到了非常积极的作用，如今却成为这些国家的风险因素。”

ECA地区共包括30个国家，包括波兰、巴尔干国家、乌克兰、俄罗斯等。

Le Houerou称：“鉴于希腊的银行对巴尔干半岛、意大利银行对中欧的重要性，这些银行出现任何问题，都可能对这些国家造成直接影响。”

据世行数据，希腊和意大利银行业拥有约60%的保加利亚银行体系资产，以及逾三分之一的阿尔巴尼亚银行体系资产。而克罗地亚近一半银行资产由意大利银行掌控。

世行ECA地区首席经济学家Indermit Gill称：“南欧问题的影响将蔓延，首先削弱西巴尔干地区的金融业，导致其经济增长放缓，随後可能波及中欧和东欧，甚至远至俄罗斯。”

一些在欧洲新兴经济体相当活跃的法国、奥地利和瑞典银行，也有与爱尔兰以及欧元区南部国家相关的敞口。

Gill表示：“问题不在于长期，而是短期内如何控制其影响。”（完）