《中国报摘》--其他报纸重要消息9月26日(II)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
**经济参考报**
--从天津开发区获悉,结合中日环保合作项目,该区目前启动了一般工业固体废物全过程管理制度创新试验.一汽丰田、美克美家、可口可乐(KO.N)等21家企业将参与试验,对企业产生的工业固体废物进行全程跟踪.
--上海易居房地产研究院发布报告显示,8月八成以上的重点城市商品住宅存量继续增加,延续了前几个月持续走高的态势.从环比涨幅看,全国24个重点城市中,仅深圳、济南和常州三个城市存量下降,其馀城市存量均增加.
**新京报**
--据报导,全球最大私募股权机构--黑石集团(BX.N)已同意将所持上海Channel1购物中心95%的股权出售给香港富豪郑裕彤旗下的新世界发展公司(0017.HK),价格14.6亿元人民币.这意味着黑石首次从中国区房地产投资中撤出.
**证券时报**
--兴业银行(601166.SS)资金运营中心发布最新报告,预计10月国内政策仍将延续"三不",即不调基准利率、不调准备金率、总体政策取向不放松.9月工业生产者出厂价格指数(PPI)涨幅料将连续第两个月回落,居民消费价格指数(CPI)涨幅则再度反弹至6.3%左右.
--海外市场震荡起伏,但今年合格境内机构投资者(QDII)基金发行提速.数据显示,截至昨日,今年已经成立17只QDII,募集规模超过166亿元人民币.至此,市场上QDII产品超过47只.
**东方早报**
--保监会信息显示,新华人寿已获准募集10年期次级定期债务,募集规模不超过50亿元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。