《中国报摘》--其他报纸重要消息9月26日(II)

**经济参考报**

--从天津开发区获悉,结合中日环保合作项目,该区目前启动了一般工业固体废物全过程管理制度创新试验.一汽丰田、美克美家、可口可乐(KO.N)等21家企业将参与试验,对企业产生的工业固体废物进行全程跟踪.

--上海易居房地产研究院发布报告显示,8月八成以上的重点城市商品住宅存量继续增加,延续了前几个月持续走高的态势.从环比涨幅看,全国24个重点城市中,仅深圳、济南和常州三个城市存量下降,其馀城市存量均增加.

**新京报**

--据报导,全球最大私募股权机构--黑石集团(BX.N)已同意将所持上海Channel1购物中心95%的股权出售给香港富豪郑裕彤旗下的新世界发展公司(0017.HK),价格14.6亿元人民币.这意味着黑石首次从中国区房地产投资中撤出.

**证券时报**

--兴业银行(601166.SS)资金运营中心发布最新报告,预计10月国内政策仍将延续"三不",即不调基准利率、不调准备金率、总体政策取向不放松.9月工业生产者出厂价格指数(PPI)涨幅料将连续第两个月回落,居民消费价格指数(CPI)涨幅则再度反弹至6.3%左右.

--海外市场震荡起伏,但今年合格境内机构投资者(QDII)基金发行提速.数据显示,截至昨日,今年已经成立17只QDII,募集规模超过166亿元人民币.至此,市场上QDII产品超过47只.

**东方早报**

--保监会信息显示,新华人寿已获准募集10年期次级定期债务,募集规模不超过50亿元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 尹嫄婷/冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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