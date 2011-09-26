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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 10:07 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元早盘走势不稳,市场对欧洲局势进展反应谨慎

路透惠灵顿/悉尼9月26日电---澳元和新西兰元周一早盘走势不稳,因投资者对有关欧洲领导人讨论采取更大胆的措施控制欧债危机反应谨慎.

澳元/美元AUD=D4回到0.9778美元,上周在纽约尾盘短暂从0.9789美元冲高至0.9865.上周澳元挫跌近7%,上周五在伦敦市场触及九个半月低点0.9669.

澳元的下道支撑位在9月23日低点0.9669美元,之後支撑位将在今年年内低点至高点涨势的50%回档位0.9571,阻力位则约在0.9867美元,之後是0.9927.

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