〔澳新汇市〕澳元和新西兰元早盘走势不稳,市场对欧洲局势进展反应谨慎

澳元/美元AUD=D4回到0.9778美元,上周在纽约尾盘短暂从0.9789美元冲高至0.9865.上周澳元挫跌近7%,上周五在伦敦市场触及九个半月低点0.9669.

澳元的下道支撑位在9月23日低点0.9669美元,之後支撑位将在今年年内低点至高点涨势的50%回档位0.9571,阻力位则约在0.9867美元,之後是0.9927.