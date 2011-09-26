〔澳新汇市〕澳元和新西兰元早盘走势不稳,市场对欧洲局势进展反应谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透惠灵顿/悉尼9月26日电---澳元和新西兰元周一早盘走势不稳,因投资者对有关欧洲领导人讨论采取更大胆的措施控制欧债危机反应谨慎.
澳元/美元AUD=D4回到0.9778美元,上周在纽约尾盘短暂从0.9789美元冲高至0.9865.上周澳元挫跌近7%,上周五在伦敦市场触及九个半月低点0.9669.
澳元的下道支撑位在9月23日低点0.9669美元,之後支撑位将在今年年内低点至高点涨势的50%回档位0.9571,阻力位则约在0.9867美元,之後是0.9927.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。