〔中国信用债评级〕联合资信将中煤金海洋列入观察名单,因透水事故停产

* 发行主体:中煤集团山西金海洋能源有限公司

* 评级公司:联合资信评估有限公司

* 评级调整:列入信用评级观察名单

* 原因:发生透水事故,停工停产

路透上海9月26日电---中国联合资信评估有限公司上周五公告称,将中煤集团山西金海洋能源有限公司列入信用评级观察名单,因其下属煤矿透水事故致停产整顿.

联合资信称,中煤金海洋下属元宝湾煤业(年产90万吨的整合技改矿井,证件合法有效)9月16日发生一起透水事故.截至9月19日12时,有九名矿工遇难,另两名正全力搜救.中煤金海洋所有下属煤矿已按政府决定停工停产,进行整顿,待检查验收後方可复工复产.

观察期间,联合资信将继续关注此事件进展,并与中煤金海洋保持沟通,以全面分析并揭示该事件对其信用水平可能带来的影响.

中煤山西金海洋于9月7日发行了9亿元人民币五年期中期票据11金海洋MTN1CN1182244=CFXS,票面利率6.56%,主承销商为建设银行,债项和主体评级均为AA+.

中煤集团山西金海洋能源有限公司注册资本20亿元,其中中国中煤能源集团出资12亿元,占比60%,北京沃德融金投资控股出资7.736亿元,占比38.68%,山煤投资集团出资0.264亿元,占比1.32%.(完)