〔中国信用债评级〕联合资信将中煤金海洋列入观察名单,因透水事故停产

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 发行主体:中煤集团山西金海洋能源有限公司
* 评级公司:联合资信评估有限公司
* 评级调整:列入信用评级观察名单
* 原因:发生透水事故,停工停产
路透上海9月26日电---中国联合资信评估有限公司上周五公告称,将中煤集团山西金海洋能源有限公司列入信用评级观察名单,因其下属煤矿透水事故致停产整顿.
联合资信称,中煤金海洋下属元宝湾煤业(年产90万吨的整合技改矿井,证件合法有效)9月16日发生一起透水事故.截至9月19日12时,有九名矿工遇难,另两名正全力搜救.中煤金海洋所有下属煤矿已按政府决定停工停产,进行整顿,待检查验收後方可复工复产.
观察期间,联合资信将继续关注此事件进展,并与中煤金海洋保持沟通,以全面分析并揭示该事件对其信用水平可能带来的影响.
中煤山西金海洋于9月7日发行了9亿元人民币五年期中期票据11金海洋MTN1CN1182244=CFXS,票面利率6.56%,主承销商为建设银行,债项和主体评级均为AA+.
中煤集团山西金海洋能源有限公司注册资本20亿元,其中中国中煤能源集团出资12亿元,占比60%,北京沃德融金投资控股出资7.736亿元,占比38.68%,山煤投资集团出资0.264亿元,占比1.32%.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。