《交易视点》四季度中国债市可能不是收获季节,但播种时机或来临--中信

路透上海9月27日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率产品周报称，货币政策仍是决定四季度债市行情的核心因素，若政策不放松，则债券收益率将在政策面、供应面和消息面的影响下，持续振荡；对于投资者来说，四季度可能并不是收获的季节，从跨年度来看，更可能是播种的季节。

报告建议，投资者继续维持久期在3-4年左右，品种上建议投资者重点关注7-20年的金融债，组合构造上继续采用哑铃型策略。

**市场研判**

上周美联储推出变相的QE3後，大宗商品市场反应正如我们之前预期爆跌，同时美元指数也持续上升。如果大宗商品价格短期内暴跌态势持续，则将显着降低国内通胀压力。

另外，如果美元指数持续上升，则我国外汇占款压力也将减小，这也会在一定程度上有利于央行增加货币政策操作的灵活性。总之，我们认为货币政策仍是决定4季度债市行情的核心因素，如果政策不放松，则债券收益率将在政策面、供应面和消息面的影响下，持续振荡。

对于投资者来说，我们认为四季度可能并不是收获的季节，从跨年度来看，更可能是播种的季节。

长远来看，我们认为Repo互换利率仍具备一定的下降空间，但短期内由于Repo互换利率下降幅度较大，导致收Repo互换固定的安全边际有所降低，因此建议投资者短期内保持观望。

**欧美经济面临衰退风险**

美联储如市场预期的实施了“扭转操作”，但我们认为这一政策的效果有限，如果美国没有采取较大规模财政刺激政策，美联储不采取激进的政策（如提高通胀目标等），我们认为美国经济在较长期处于低增长、短期甚至面临衰退的风险都较大。

另外欧洲主权债务危机也持续蔓延，并有传导到银行体系的风险。未来欧美国家面临两种可能性，要麽步入缓慢的衰退，要麽由于引发金融危机而导致经济急剧下滑。

**9月份CPI同比涨幅将反弹**

商务部公布的农产品价格指数显示，9月份以来，农产品周环比连续几周都维持在高位。我们判断，9月份食品价格环比增速大致在1.5%-2.3%左右。

而对于非食品价格，我们判断环比增速大致在0.3%左右。据此推算，9月份CPI环比上涨大致为0.7%-0.9%之间，同比则将落在6.3%-6.5%的区间，当然也不排除再创新高的可能性。(完)

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