《交易视点》四季度中国债市可能不是收获季节,但播种时机或来临--中信

国际油市：亚洲石脑油裂解价差升至四日高点，因市场供应紧俏
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透上海9月27日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率产品周报称，货币政策仍是决定四季度债市行情的核心因素，若政策不放松，则债券收益率将在政策面、供应面和消息面的影响下，持续振荡；对于投资者来说，四季度可能并不是收获的季节，从跨年度来看，更可能是播种的季节。
报告建议，投资者继续维持久期在3-4年左右，品种上建议投资者重点关注7-20年的金融债，组合构造上继续采用哑铃型策略。
**市场研判**
上周美联储推出变相的QE3後，大宗商品市场反应正如我们之前预期爆跌，同时美元指数也持续上升。如果大宗商品价格短期内暴跌态势持续，则将显着降低国内通胀压力。
另外，如果美元指数持续上升，则我国外汇占款压力也将减小，这也会在一定程度上有利于央行增加货币政策操作的灵活性。总之，我们认为货币政策仍是决定4季度债市行情的核心因素，如果政策不放松，则债券收益率将在政策面、供应面和消息面的影响下，持续振荡。
对于投资者来说，我们认为四季度可能并不是收获的季节，从跨年度来看，更可能是播种的季节。
长远来看，我们认为Repo互换利率仍具备一定的下降空间，但短期内由于Repo互换利率下降幅度较大，导致收Repo互换固定的安全边际有所降低，因此建议投资者短期内保持观望。
**欧美经济面临衰退风险**
美联储如市场预期的实施了“扭转操作”，但我们认为这一政策的效果有限，如果美国没有采取较大规模财政刺激政策，美联储不采取激进的政策（如提高通胀目标等），我们认为美国经济在较长期处于低增长、短期甚至面临衰退的风险都较大。
另外欧洲主权债务危机也持续蔓延，并有传导到银行体系的风险。未来欧美国家面临两种可能性，要麽步入缓慢的衰退，要麽由于引发金融危机而导致经济急剧下滑。
**9月份CPI同比涨幅将反弹**
商务部公布的农产品价格指数显示，9月份以来，农产品周环比连续几周都维持在高位。我们判断，9月份食品价格环比增速大致在1.5%-2.3%左右。
而对于非食品价格，我们判断环比增速大致在0.3%左右。据此推算，9月份CPI环比上涨大致为0.7%-0.9%之间，同比则将落在6.3%-6.5%的区间，当然也不排除再创新高的可能性。(完)
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--整理 边竞; 审校 林高丽
路透新加坡2月6日 - 亚洲石脑油裂解价差周一来到四日高位每吨105.23美元，受市场供应紧俏所支撑，因3月从欧洲和地中海等西方运抵亚洲的船货不太可能满足需求。
路透吉隆坡2月6日 - 马来西亚棕榈油周一小涨，扭转上周多数跌势，交易商预期本周公布的数据将呈现出口需求上升，而目前产出状况则欠佳。
* 公布内容：中国1月CPI和PPI * 公布时间：2月14日 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 调查结果 : (同比,%) 预估中 前值 预估区间 上年同 预测 值 期 数 居民消费价格指数(CPI) 2.4 2.1 2.0~2.8 1.8 34 工业生产者出厂价格指数(PPI)