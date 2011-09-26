《交易视点》中国债市AA+评级以上短融收益率国庆节前或回落--中金

路透上海9月26日电---中国大型投行--中金公司最新信用策略周报认为,银行间市场资金面情况好于预期，而短融收益率明显高于回购利率,因此预计国庆节前AA+评级以上的短融收益率会提前回落。而交易所方面,尽管低评级债券收益率已创出历史新高，但目前依然不适宜介入。

**银行间高等级短融收益率有望节前回落**

本周市场情绪有一定好转，AAA短融收益率企稳并出现一二级利差，但其他品种仍为折价，尤其AA评级以下需求很弱，AA-级以下短融发行利率突破8%。

短融过去的表现通常存在季末效应，即季末前下跌，季末後上涨，但目前资金面情况好于预期，而短融收益率明显高于回购利率，是长期持有的最佳品种，所以我们预计在节前AA+评级以上的短融收益率就会提前回落。

由于中长期债的供需状况不如短融，中票等中长期债的收益率可能还难以很快回落，因此信用债的收益率曲线将重新趋于陡峭化。

新券方面，AAA级短融除宁沪高资质相对稍弱外，其馀均有较高配置价值，建议顺序为陜石油、中南方、武钢和沪电气；AAA以外发行人评分均未达到投资级，其中京纺控4的评分在AA-中相对较高，有一定风险承受能力的投资者可以适当配置，A+腾达偿债能力较弱，建议投资者回避。

中票方面，上海港和中石油中票均为3年期AAA级品种，虽然目前收益率低于短融，但考虑到近期3年期高等级债供给较少，有配置需求的投资者可以适当介入；5年期南综艺发行利率比下限高55bp，与其民营背景和主体资质较弱有关，但股票质押增信有助于降低实际违约风险，建议有较高风险承受能力的投资者可考虑参与。

企业债方面，新发城投债海宁债信用资质一般，发行利率显着低于二级市场可比老券，性价比也不如发行人09年发行的企业债。

**交易所低评级债券目前不宜介入**

绿城信用事件导致市场对违约风险的担忧进一步加重，本周交易所高收益债迎来灾难性的一周，多数城投债和房地产债的单周收益率升幅都分别超过100bp和50bp，大多已突破9%甚至超过10%，超过08年高点;而高评级债券收益率升幅相对较小，高低评级利差进一步拉大，也超过或接近历史高位。

绿城目前的现金不能完全覆盖短期债务，且经营现金流并没有明显增加，如果信托融资渠道进一步收紧，流动性风险将显着增大。

需要强调的是，尽管绿城并非是境内公司债发行人，但国内房地产公司债发行人也同样面临信托融资收紧的问题，信用基本面在继续恶化。尽管国内低评级债券收益率已创出历史新高，但目前依然不适宜介入。

首先，我们一直强调信用债的调整是一次价值重估，历史高点不具有参考意义，尤其是低评级债券伴随着市场规模的增加，过去收益率明显低于海外成熟市场的情形会逐步得到修正，而目前10%的收益率水平与香港房地产公司债信用危机时20-40%的收益率相比并不算高。

其次，从趋势而言，只有在银行信贷放松的情况下，对信用风险的担忧才会有所缓解，低评级债券才具有反转的机会，但我们认为信贷规模未来很难再像09年那样出现大规模的扩张。

从本周一级市场发行情况也能看出市场风险偏好在继续下降，AAA级的大连港债发行利率更接近银行间中票，而AA级的东控债发行利率则超过了银行间中票。

建议长期配置型投资者参与东莞债，尤其是资质更好的5年期品种；而大连港债信用资质更接近AA+级，相对价值不如中票和交易所老券。

**评级调整：晶科被列入可能降级的观察名单**

本周有两家发行人涉及评级调整：（1）由于子公司浙江晶科因环境污染问题被勒令停产，中诚信将晶科能源主体评级及其发行的三期短融债项评级列入可能降级的评级观察名单。

考虑到不确定因素较多，我们暂时维持相关评分不变，但提醒投资者关注本次事件可能带来公司的现金流和短期流动性恶化，并且不排除银行因此收紧对公司授信的可能。

另外，由于光伏电池行业对环保设施要求较高且容易增加企业成本，对该行业中规模较小的企业需要关注政策风险。

（2）7月中诚信曾因云投集团资产重组事项将相关债券列入评级观察名单，我们当时认为重组实施将对云投集团财务状况带来较大负面影响，并增大其再融资风险，但考虑到重组方案未确定，未调整评分。

为避免引发债券市场连锁负面反应，云南省决定暂缓云投集团重组计划，未来如进行重组将在保护投资者利益不受损失的前提下进行，据此中诚信将云投相关债券撤出观察名单，中金评分仍维持不变。

国家发改委已下发通知加强企业债券存续期管理，尤其对于资产重组和信息披露方面提出了更高要求。虽然债券存续期监管比较困难，该通知下发後的实际执行情况待观察，但从云投事件来看，至少监管机构对债券投资者保护的重视程度有所增强，从长期看有利于降低投资者面临的此类风险。(完)

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