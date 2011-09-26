《亚洲金融焦点》银行业裁员席卷亚洲,未来料将更多裁员行动

路透香港/孟买9月23日电---亚洲的外资银行正在加紧裁员,行业专家和猎头预计将会有更多裁员消息传出.

2008年金融危机以来,亚洲迅速成长的经济拉动了本地区银行业的扩张,使得多数外资银行没有像同期在欧美那样大规模裁员.

虽然亚洲银行业所受冲击也许仍小于其他地区,但认为其能够完全免受影响的希望在最近几周破灭,该地区多数外资金融机构都进行了裁员.

"市场上几乎没有什麽招聘.只有那些最为关键的业务职位才会补人,"位于孟买的金融服务招聘机构Transcend HR Solutions合伙人Aditya Modi说.

"从就业趋势来看,2008年的危机似乎将要重演."

美国银行(BAC.N)和汇丰控股(HSBA.L)(0005.HK)宣布在全球范围内进行的大规模裁员,只是压缩其亚洲分支的开端.

熟悉情况的消息人士表示,美银-美林已裁减了六名亚洲综合行业银行家中的三名,未来几周可能会在投资银行部门进一步裁员.机构经纪(prime-broking)业务也减少了雇员数量.

消息人士称,该行印度分支将裁掉10人,其中多数来自投行团队.印度的银行业务目前有大约1,000名员工.

根据熟悉内情的人士,野村(9716.T)已在孟买解雇三名员工,未来还将在日本以外的亚洲地区裁员约20人.

野村截止目前的亚洲节支计划力度,要远低于欧洲地区,凸显出亚洲市场的重要性.该行料将在欧洲裁员约300人.

尽管具有重要地位,香港和新加坡等主要城市的裁员数量仍是有增无减.

根据知情消息人士,巴克莱已在新加坡裁员.

汇控的香港业务未来三年则料裁减3,000个岗位.根据另一名不愿具名的招聘主管,汇控已开始在香港的企业金融部门精简人事.

该银行还表示未来三年将以每年约1,000人的速度增员,侧重于职位转调或设立对营收有较大贡献和面向客户的岗位.

两名知情消息人士上个月称,面对艰困的市场环境,瑞士信贷CSGN.VX正削减印度财富管理部门20%的员工,这是该行全球裁员计画的一部分.

消息人士表示,瑞士信贷印度财富管理部门约60人中,有12人将离职.

"我们正进入金融危机状态.将有很多回合."一名香港的招聘主管称,其主要负责范畴为金融业.

上述所有提到的银行要不拒绝评论,要不就是无法联系到对此置评.

**交易搁置**

亚洲投资银行业对股权资本市场的依赖度很高,一些人预计该市场占到亚洲银行业大约三分之二的营收.

当前市况震荡之际,虽然有些交易还在进行,但大部分交易被搁置甚至取消.

相关银行面临的一个大问题就是,市场是否会在数月或者数季之後再度活跃起来.

迅速复苏的可能性非常微小,即便是上一次很快重拾动力的亚洲市场也是如此.

美国一银行的投行部门人士称,银行的某些业务仍在全速运作,比如券商业务;但其他部门非常清淡.

"形势真的很严峻,"一外资银行一名不愿具名的执行董事说."而且人们预料这样的情况还会持续很长一段时间."(完)