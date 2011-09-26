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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 12:25 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--9月26日

路透北京9月26日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国各个金融市

场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中

国人民银行公开市场操作等多重因素影响.

以下为本周内(2011年9月24日-9月30日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:

一.资金占用因素:

1.新股发行

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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

9/26 深 亚 玛 顿 002623 4,000 38.00 28.36 中投证券 9/29

9/27 沪 中国水电 780669 300,000 4.50-4.80 15-16 中信建投 9/30

中银国际

9/27 深 联建光电 300269 1,840 20.00 38.31 东方证券 9/30

9/27 深 中威电子 300270 1,000 35.00 42.68 国信证券 9/30

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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金1,971.17亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1984889]

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2.基金发行

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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注

中邮上证380 中邮创业 中国银行 招商银行、安信证券等 9/28-10/31

指数增强型基金

泰信中小盘精选 泰信基金 中国银行 工商银行、金元证券等 9/13-10/21

股票基金

长盛同祥泛资源 长盛基金 建设银行 农业银行、国元证券等 9/19-10/21

主题股票基金

工银瑞信主题策略 工银瑞信 交通银行 工商银行、光大证券等 9/19-10/20

股票型基金

富国中证500 富国基金 农业银行 中国银行、安信证券等 9/9-9/28

指数增强型基金(LOF)

汇添富深证 汇 添 富 工商银行 招商银行、光大证券等 8/26-9/26

300ETF联接基金

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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)

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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备 注

(亿元)

国开行 300 五年 固息金融债 周一

农发行 200 三年 固息金融债 周二

国电集团 125 一年 短期融资券 周四

财政部 330.5 10年 记账式国债 9/22-9/26 今年第19期10年品种续发

二.资金投放因素

1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)

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央票到期 正回购到期 合计

290 300 590

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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)

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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间

(亿元)

财政部 固息国债 200 周日(25日)

首钢总公司 短期融资券 50 周四

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3.本周新股资金解冻

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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日

巨龙管业 2,350 16.15 0.68 447.62 457.82 9/21 9/26

亚 玛 顿 4,000 38.00 -- -- -- 9/26 9/29

中国水电 300,000 4.50-4.80 -- -- -- 9/27 9/30

联建光电 1,840 20.00 -- -- -- 9/27 9/30

中威电子 1,000 35.00 -- -- -- 9/27 9/30

=======================================================================================(完)

--整理 钟华; 审校 李宏薇/边竞

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