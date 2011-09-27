《交易视点》中国高等级信用产品的信用利差或已基本见顶--中信

路透上海9月27日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为,从目前国内的经济形势看，可能将逐渐步入增长和通胀双下行的衰退阶段，因此对高等级信用产品，其信用利差可能已经基本见顶，最坏的时期可能已经过去，而对于低等级信用产品，其收益率和信用利差可能仍有一定的上行空间。

报告指出，投资者可在供给冲击过後逐渐加大对5年期高等级信用产品的配置力度，目前则重点配置高等级短融。

**短融是较为优质的配置品种**

从短融本身的估值看，当前的收益率水平仍然隐含着较强的资金面紧缩预期，同时考虑到短融的发行成本已基本接近同期限基准贷款利率，其上行空间并不大，短融的利率风险已经较低，是较为优质的配置品种。

从经济周期与信用利差的关系看，在经济增速下行通胀上行的经济萧条阶段，信用利差一般会上升，但在经济衰退阶段，高等级信用债的信用利差则是震荡下行的走势，但低等级信用债的信用利差可能会进一步扩大，直至衰退後期，经济将趋于复苏时信用利差才可能明显下降。

从目前国内的经济形势看，可能将逐渐步入增长和通胀双下行的衰退阶段，因此对高等级信用产品，其信用利差可能已经基本见顶，最坏的时期可能已经过去，而对于低等级信用产品，其收益率和信用利差可能仍有一定的上行空间。

从信用债的供给看，近期（8-9月）中票的注册规模有一定冲高，且未来仍有一定的注册量，因此中票的发行量可能会较去年有一定上升，但8月以来发行成本的大幅上升可能抑制部分企业的发行意愿，且四季度中票有逾500亿的到期规模，因此中票供给对市场的冲击没有想象中大，更值得关注的是超AAA企业债的供给（1500亿左右）可能会对市场形成明显影响。

总体来看，在资金面保持相对平稳的前提下，经济基本面进入衰退阶段对于高等级信用债可能是相对利好，但是短期供给的冲击可能会形成一定压力，因此投资者可在供给冲击过後逐渐加大对5年期高等级信用产品的配置力度，目前则重点配置高等级短融。

**交易所市场:城投债无大的投资机会**

（1）受股市持续低迷影响，交易所回购利率持续处于低位，较银行间回购利率平均低约120-160bp，但连续三只超级大盘股的发行可能会对回购利率造成一定脉冲式冲击。

（2）上周市场收益率出现大幅上涨，尤其是以城投和地产债为代表的低等级债收益率上升幅度最大，收益率普遍上升60-130bp，成为调整的重灾区。而高等级债则成为避风港，收益率上升幅度远小于低等级债。市场大幅下跌的导火索来自于媒体报导“银监会调查绿城房地产信托情况”，在货币政策看不到任何松动迹象的情况下引发了市场对低等级企业再融资的担忧。

（3）在城投债收益率大幅上升且部分券种收益率接近10%後，城投债一级市场很难再大规模发行，这也导致很多城投公司在难以获得贷款的情况下通过债券融资的渠道基本关闭，加剧市场对城投债短期偿付能力的担忧。市场唯一的希望在于政府何时明确如何处理地方政府债务问题，否则城投债不存在大的投资机会。

（4）对低等级信用债的信用风险担忧仍会持续，其最高的介入时机应在出现明确的货币政策放松信号後，届时可能将会是从高等级信用债向低等级信用债转移的较好机会，目前继续建议配置如08石化债、11上港01以及11大秦01等短久期高等级信用债。(完)

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