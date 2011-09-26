《中国国债发行日程表》--9月26日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:

(该期国债为今年第19期10年期品种续发)

2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:

2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)