《热点透视》巴西雷亚尔币值重挫,纯属总统罗塞夫自找麻烦

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Rob Cox; 编译 白云

路透纽约9月23日电---巴西总统迪尔玛・罗塞夫(Dilma Rousseff)尝到任内首次市场失利的滋味.该国货币政策大胆冒险,央行独立性有被削弱之虞,产业政策也陈腐不堪,甚至还有内幕交易的流言蜚语,这些因素共同打压巴西货币雷亚尔兑美元在本月重挫17%,成为重要新兴货币中跌幅最大的币种.雷亚尔略微走疲不是坏事,但罗塞夫或许很快发现,要挽回失去的信誉度将有多难.

推动雷亚尔下滑的主要因素是巴西央行8月31日作出的令人困惑的决定:将指标利率下调50个基点至12%.这次降息不仅没有事先得到央行总裁Alexandre Tombini的暗示,而且其益处也不怎麽明显.

巴西截至今年8月的12个月通胀率为7.2%,超过央行制定的目标上限6.5%.信贷增长稳健,甚至濒临出现泡沫的边缘.最後一点,劳动力市场仍保持紧俏,上月失业率位于历史低位6%.不过,这一切似乎还并不是最後的高潮,因2014年巴西世界杯足球赛正在临近.

巴西央行降息的逻辑依据是,海外经济形势不明朗将削弱未来的需求,这有点像是在跟着感觉走.对于一家对冲基金来说这样做或许无妨,但就堂堂一国央行而言,则有点冒失.

降息亦会减少跨境投机活动,因这降低了巴西资产的吸引力,从而削弱雷亚尔.国内制造商和出口商将因此受益.这些或许是政府关心的事情,但对央行来说,抗击通胀应该才是首要任务.所以,投资者将降息举措解读为央行独立性有所降低的证据.

还有更离谱的,圣保罗金融圈内一直传言,有少数人押下数十亿巨资,赌央行会降息,尽管业内没有分析师公开预测过央行会降息.

投资者逃离风险投资,导致很多新兴货币受到打击.就巴西来说,央行那莫名其妙的货币政策,简直有点像政客一时心血来潮的做法,和被人收买才会有的行为(尽管没有相关证据),难怪雷亚尔被抛售的程度最大.(完)