《巴西经济分析》货币贬值或给钢铁商一线生机

* 钢铁行业艰难应对危机影响

* 雷亚尔大跌或帮助减少钢材进口

* 部分分析师警告称,有利因素可能是暂时的

路透圣保罗9月23日电---巴西货币大幅贬值,以及进口车辆税率上调,或能带给竭力应对海外竞争的巴西钢铁商一线生机.

巴西雷亚尔BRBY本月重挫17%,推高了钢板坯等钢材进口成本,同时降低了巴西产钢铁的出口价格.只要全球经济减速不至于令价格下跌,钢铁生产商就可因本币突然贬值而减轻一些压力.

巴西政府也发挥了作用,上调进口车辆税率,并要求国内汽车商所使用的生产原料必须有三分之二来自国产.部分业内消息人士称,此举相当于对钢铁间接进口设置了一道壁垒,进口汽车大部分是采用外国生产的钢材.

钢铁制造行业仍面临全球性危机--生产商产能过剩,部分重要钢铁市场需求疲弱,美国和欧洲经济不振.

但在巴西,中国和土耳其等国家的廉价钢材获得强劲需求,原本一直让巴西钢铁商难以提价,雷亚尔急挫或可为生产商赢得一些时间,让备受打击的公司股东得以喘歇.

巴西最大的汽车钢材生产商--Usiminas(USIM5.SA)股价年内迄今已累计大跌37%.美洲最大钢铁生产商Gerdau(GGBR4.SA)年内重挫35%.而巴西盈利最高的制钢集团CSN(CSNA3.SA)也跌去35%.

国内汽车商转为偏向国产平板钢材的新趋势,对CSN和Usiminas的提振或许尤其明显.

"政府对国产的促进可能帮助整个钢铁行业."Banco do Brasil分析师Carlos Eduard称.

Eduard补充道,建筑业使用的长型钢材预计将受到政府措施扶持,政府已提出增加保障房和基础设施建设的动议.

**助益过于夸大?**

的确,汇率题材大受瞩目,协助缓解了钢铁业危机的疑虑,也缓解了CSN或Gerdau可能试图收购Usiminas的臆测.

但在过去一年已经历钢铁股估值剧烈回落的投资者,有可能对当地钢铁厂受惠雷亚尔贬值和加税的效应过度乐观.对类似巴克莱资本Leonardo Correa等部分分析师来说,目前的缓解可能只是暂时的,甚或言过其实.

雷亚尔走势可能过度.此外,当地生产商若上调平板钢和长型钢价格,只要政府降低进口钢的课税,都可能轻易抵销提价带来的效应.

"我们认为投资者基于汇率题材而买进钢铁股前,应优先考虑几个风险."Correa说.

此外,部分分析师的乐观看法,与巴西钢铁协会最新的展望形成对比.在政府宣布调高进口车税率前,巴西钢协才调降了今年产量及国内预估.

今年多数时候政府的助力对国内钢铁业而言仍不够,因随着雷亚尔早前升至12年高点,强烈吸引低价钢材流入巴西,迫使当地钢铁厂砍价以维持市占率.

"看看目前的汇率,我们已解决了三分之一的问题."巴西Geracao Futuro分析师Rafael Weber说.

但Weber表示,由于围绕全球经济增长和煤炭及铁矿石等原材料成本的疑虑,当地钢铁业另外三分之二的问题仍有待解决.煤炭及铁矿石等原材料成本已从近期高点回落.

"前景依旧充满变数."Weber说."钢材库存仍高,国内有些放缓,但至少价格不再下跌,这是个好消息."(完)