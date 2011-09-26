〔路透专访〕欧元区通胀料将远低于欧洲央行目标--ECB管委霍诺汉

路透华盛顿9月25日电---欧洲央行(ECB)管理委员会委员霍诺汉(Patrick Honohan)周日表示,欧元区通胀明显处于下行态势,根据最近预估,料将跌至远低于ECB目标值的水准.

尽管分析师意见分歧,但那些推动金融市场价格的交易商和投资者预计,欧元区经济快速恶化将使ECB在10月6日举行的下次会议上降息50个基点.

今年ECB已两次升息,每次升息幅度为25个基点,霍诺汉拒绝评论ECB是否将扭转这一趋势,但称,通胀肯定不再构成威胁.

"我不想就是否有(降息)空间发表评论,"他在国际货币基金组织(IMF)年会上对路透表示.

"预期中的通胀趋势明显趋于下降,这是没有分歧的."

"人们可以看看(通胀)预期,它们远低于(ECB)目标,"他称,并补充说预计通缩威胁不会再次出现.

与其他许多参加IMF会议的ECB委员一样,霍诺汉对于经济增长较为悲观.

"我们在持续关注形势发展,但最近几周及数月来(经济增长数据)一直低于预期."他称.(完)