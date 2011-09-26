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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 10:50 BJT

〔表格〕外资9月23日止当周买超印度股票--野村

路透9月26日电---以下是9月23日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 49 (2,456) (13,444) (14,629) 63,533

印度 266 395 1,178 1,210 28,840

印尼 (318) (603) (645) (317) 2,305

日本 -- (10,399) (15,793) 30,543 37,313

韩国 (17) (634) (3,406) (5,792) 19,099

菲律宾 (22) (8) 102 480 1,213

台湾 203 (1,046) (10,035) (9,284) 9,402

泰国 (62) (560) (639) (926) 2,674

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 戴素萍;审校 王丽鑫

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