〔表格〕外资9月23日止当周买超印度股票--野村

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月26日电---以下是9月23日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:
外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)
一周 四周 12周 年内迄今 2010年
日本外亚洲市场 49 (2,456) (13,444) (14,629) 63,533
印度 266 395 1,178 1,210 28,840
印尼 (318) (603) (645) (317) 2,305
日本 -- (10,399) (15,793) 30,543 37,313
韩国 (17) (634) (3,406) (5,792) 19,099
菲律宾 (22) (8) 102 480 1,213
台湾 203 (1,046) (10,035) (9,284) 9,402
泰国 (62) (560) (639) (926) 2,674
资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)
--编译 戴素萍;审校 王丽鑫
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。