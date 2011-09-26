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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 11:30 BJT

《外汇动态》日本出口商将卖单从78日圆上方下调

0312GMT--随着月末逼近,日本出口商卖出美元兑日圆,将卖单从78日圆上方下调.

部分交易商预计,9月30日前会有更多卖盘浮现.对于许多企业来说,9月30日也是上半财年的最後一天.

美元兑日圆JPY=跌0.2%至76.43日圆,距离二次世界大战後所及纪录低位75.941不远.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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