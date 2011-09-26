〔表格〕德国9月企业景气判断指数为107.5,降幅比预估轻微

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透柏林9月26日电---德国经济智库Ifo周一公布的调查显示:
* 德国9月Ifo企业景气判断指数为107.5,路透调查预估为106.5
* 德国9月Ifo企业现况指数为117.9,企业预期指数为98.0
以下为详细数据:
德国 2011年9月 2011年8月 2010年9月
企业景气 107.5 108.7 111.3
企业现况 117.9 118.1 114.6
企业预期 98.0 (100.0) 108.2
(完)
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--编译 隋芬 ;审校 于春红
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