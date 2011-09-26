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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 16:21 BJT

〔表格〕德国9月企业景气判断指数为107.5,降幅比预估轻微

路透柏林9月26日电---德国经济智库Ifo周一公布的调查显示:

* 德国9月Ifo企业景气判断指数为107.5,路透调查预估为106.5

* 德国9月Ifo企业现况指数为117.9,企业预期指数为98.0

以下为详细数据:

德国 2011年9月 2011年8月 2010年9月

企业景气 107.5 108.7 111.3

企业现况 117.9 118.1 114.6

企业预期 98.0 (100.0) 108.2

(完)

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--编译 隋芬 ;审校 于春红

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