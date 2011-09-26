〔日本股市〕日经指数跌至六个月低点,希腊违约忧虑拖累市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月26日电---日本股市日经指数周一下跌1.7%至六个月低点,追随此前美股跌势,且当前其他风险资产皆因希腊违约忧虑而下滑.上周因公众假期,日本股市的交易时间缩短.
贸易商股票承受一波抛售,此前原油期货价格在上周五跌至六周低点,但在股利发放期限前的低接买盘限制了股市跌幅.周二是许多日本股票的股权登记日,在当日购买股票的投资者仍可享受4-9月分红派息.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。