〔日本股市〕日经指数跌至六个月低点,希腊违约忧虑拖累市场

路透东京9月26日电---日本股市日经指数周一下跌1.7%至六个月低点,追随此前美股跌势,且当前其他风险资产皆因希腊违约忧虑而下滑.上周因公众假期,日本股市的交易时间缩短.

贸易商股票承受一波抛售,此前原油期货价格在上周五跌至六周低点,但在股利发放期限前的低接买盘限制了股市跌幅.周二是许多日本股票的股权登记日,在当日购买股票的投资者仍可享受4-9月分红派息.