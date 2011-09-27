分析：印度非正规融资盛行,央行对通胀束手无策

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里9月23日电---Sudhir Kakkar是新德里一家出版公司的业务主管，他结婚不久，近期需要借钱装修房子。但他没有去商业银行贷款，而是加入了一个“银会（chit fund）”组织。

他说：“我急需用钱，我起初想从银行贷款，但需要太多的文件和证明。另外，由于利率上升，从银行贷款成本更高。”

“加入银会，就像是每月定额还款，不用支付利息。”

在印度，有许多像Kakkar这样的人求助于非正规信贷组织，这令印度央行头疼不已。过去18个月中，印度央行已经12次加息以遏制通胀，但该国通胀率仍接近两位数。

本月稍早，印度央行将政策贷款利率上调25个基点至8.25%，称现在还没到放松对抗通胀的时机。问题是，印度紧缩政策对于遏制物价收效不大，却明显拖慢了经济增速。

印度央行开始紧缩政策确实晚于其它新兴经济体，不过其未能成功遏制通胀，可能在很大程度上要归咎于非正规信贷盛行。

巴克莱资本（Barclays Capital）驻孟买经济学家Siddhartha Sanyal称，货币政策依赖递增效应来实现目标，而非正规货币市场往往会抵消其作用。

升息无法令通胀降温，这已经不是第一次了。

2008年时，全球油价飙涨导致印度通胀率达到两位数，印度央行将利率上调到9%，但通胀率却还是稳居于11%上方。

非正规融资盛行

银会成员在一段时间内每月缴付固定金额的现金，然後每月通过抽签或拍卖方式选择一名受益人。

Kakkar称，他是经由商人Dinesh Sharma介绍接触银会的。Sharma在德里从事皮革生意，他通过另一种非正规融资机制--易货制度，为他购自南部城市钦奈的商品支付货款。

Sharma说：“我只要联系中间人，他们为我购自钦奈的货物安排付款。作为交换，我需要为钦奈商人在德里购买的货物付款。”

放债是另一种非正规融资，放债人基于借款人提供的抵押，每月收取3-10%不等的利息，这远高于商业银行15-18%的个人贷款年利率，但这样的非正规渠道很容易获得贷款，且手续简单便捷。

分析师称，印度近40%的“无组织经济活动”是通过非正规渠道融资的，而“无组织经济活动”占该国经济总量近一半。

2010/11财年印度商业银行贷款规模约8,000亿美元，其中多数流向了大型和国有企业，以及其他信用品质良好的借款方。而小型民营企业融资难，不得不转向非正规融资市场。

在成熟经济体譬如美国，大型企业可能通过债市融资，成本低于银行信贷。但在印度，由于缺乏有效的企业债市场，大型企业不得不依赖银行融资，这势必挤压小型企业的融资。

目前印度企业债市场规模不足2,500亿美元，小于中国和韩国，是亚洲最小的企业债市场之一。

不过印度目前问题还不仅限于企业融资，也包括个人。

印度12亿人口中，近一半人没有银行账户。许多人习惯求助于放债人，这意味着央行利率调整对许多人的消费决定根本没有影响。

此外，印度农村家庭有近42%的现金存放在家里。

Sanyal说：“要让货币传导更有效，印度需要将越来越多的人纳入到银行体系中来。”（完）