如何援助欧洲？ 金砖国家难达共识

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿9月25日电---金砖国家（BRICS）以联合提升在世界舞台影响力为目标，但这次它们似乎又难统一步调了。

金砖国家财长近日齐聚华盛顿，各方寄望于金砖国家将统一行动、援助深陷债务危机的欧洲。

金砖国家财长会晤前，巴西曾透露金砖国家将斥资数以十亿美元计，购买欧元区债券或支撑国际货币基金组织（IMF）等多边借贷机构。

但金砖国家会议声明表态含糊，称“愿意在必要时，考虑通过IMF或其他国际金融机构提供支持，但要取决于各国国情。”

印度央行总裁向巴西宏大计划泼了冷水，称印度国内减贫计划的资源需求庞大。

中国看来也不愿附和巴西，称关于向IMF提供更多资源的议题，适合更广范围的磋商，应包括富国在内。

俄罗斯的表态则更为直接，俄罗斯副财长Sergei Storchak在金砖国家联合新闻发布会上称，金砖国家不可能集体购买欧洲债券。

一名参加了此次新闻发布会的官员称，这是他参加过的“最白痴的”一次新闻发布会。

金砖国家既没有谈到具体可能提供什麽规模的资金援助，也没有提到购买欧洲债券的可能性。

理论上而言，这些国家作为整体，能产生重大影响力，它们的外汇储备规模总计接近4.5万亿美元，其中中国占大部分。

巴西财长曼特加（Guido Mantega）周五试图向记者解释金砖国家此次令外界失望的原因。他说，金砖国家愿意通过IMF援助欧元区，之所以没有讨论援助资金规模，是因为欧洲并未求助。

他说：“这是重点，欧洲得说它们想要什麽。我们现在的感觉是，它们并没有明确的需求。”

国际金融协会亚太负责人Greg Fager则指出，真实的原因是金砖国家各自专注于自身事务。

他指出，目前而言，金砖国家在对抗全球危机方面发挥的主要作用就是，保持自身经济增长，这方面作得相当成功。

智利财长拉雷恩（Felipe Larrain）则认为，即便金砖国家能直接或间接向欧洲提供数以十亿美元计的援助，也解决不了问题。

拉雷恩认为，现在只有欧洲央行对成员国主权债提供担保，才能真正帮到欧元区。

他说：“我要是说明天我要开个新闻发布会，谈谈智利怎麽来拯救欧洲，我想人们都会持高度怀疑态度吧。”（完）