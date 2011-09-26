〔中国汇市〕人民币兑美元略涨,中间价走势或预示年内仍有升值空间

* 人民币兑美元中间价创新高,盘中汇价小幅上行

* 中间价走势或显示人民币年内仍有升值空间

* 海外市场不确定性致机构心态谨慎

* 外盘及节前客盘需求料是近期主要影响因素

路透上海9月26日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周一早盘即期略涨.虽然今日人民币中间价创下汇改来新高,但因海外市场的不确定性或支撑未来美元,机构心态较为谨慎,导致盘中成交升幅有限.

交易员并指出,在境外对人民币贬值预期渐起的情况下,今日人民币中间价走势,或显示中国央行有在近期维持人民币升势意图.不过在政策真空期下,外盘及国庆长假前的购汇需求等料决定短期内汇价水平.

北京时间11:35,人民币兑美元即期报6.3846元,上日收报6.3889元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3735元,较上日的6.3840元上涨,并创下2005年汇改以来新高.

上海一银行交易员认为,今日人民币中间价创新高,但盘中成交对此反应并不积极."现在国际市场这麽复杂,(一旦经济出现问题)美元还是避险的首选,人民币会承压."

美元指数.DXY早盘上涨0.14%,至78.611点.

华南一银行分析师也表示,中间价创新高,或是在境外出现人民币贬值预期後,中国"央行的态度还是鲜明的,年内应该还是会以升值为主."

受全球金融市场剧烈波动影响,上周离岸人民币市场出现明显贬值预期.

北京时间11:40,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3870/70,较上日尾盘的6.4090元上涨,但依旧明显低于此前6.28-6.30元左右高位.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.4805/95元,上日尾盘报6.5125元.

东京汇市欧元周一在亚洲盘初呈现跌跌撞撞的震荡走势,关于欧洲对抗债务危机的消息好坏参半,令投资人审慎以对.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)