〔中国债市动态〕现券收益率走跌,资金面好于预期买盘积极参与交投

路透上海9月26日电---中国银行间债市周一现券收益率走跌,短期资金面相对缓和,激发买盘介入短期品种.而全球经济悲观预期所引发的避险情绪未散,继续利好中长期券种.AA+以上短融品种收益率高企,配置价值显现,吸引部分机构介入.

交易员表示,现券市场延续上周跌势,短期品种下降5-10个基点(bp),10年期国债下降3-4个基点.而目前高评级短融收益率已站到6%以上,其配置价值已经吸引部分激进券商和基金介入.

"节前资金面没有原先预想的那麽紧,(现券市场)做多情绪较重."北京一银行交易员称.

剩馀期限近10年的11附息国债19券加权收益率tCN110019=CFXS为3.9000%,较上一日3.9450%下跌近4.5个基点(bp).

上述交易员并指出,按惯例周一交易商协会稍後公布的信用产品发行利率下限,将对本周信用产品收益率起到重要指导作用,根据他所在银行预测,该下限将低于上周.

中金公司最新信用策略周报认为,银行间市场资金面情况好于预期,而短融收益率明显高于回购利率,因此预计节前AA+评级以上的短融收益率会提前回落.

中国银行间市场周一早盘短期资金利率下滑,其中七天期回购利率下行近30个基点(bp);而14天期品种则上涨.业内人士表示,此前机构对季末资金情况过于悲观,已提前作好充分资金准备,预计本周短期资金价格大幅上行可能性有限.同时,市场焦点转至10月8日存款准备金补缴清算对市场形成的压力.[ID:nCN1986419]

欧洲高层官员上周六表示,欧洲正在致力于增强其救助基金的火力,因美国和中国等已发出了欧洲债务危机可能损及全球经济的警告.[D:nCN1985877](完)