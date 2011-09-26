版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 12:25 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索和美元/泰铢因基金赎回而上涨

0403GMT--美元/菲律宾披索PHP=PDSP和美元/泰铢THB=TH因基金赎回而上涨,料将进一步上扬.美元/泰铢涨0.6%至31.05泰铢,为1月31日以来最高位,因中长期投资大户买入美元/泰铢.如果其处于31.00上方,那麽美元/泰铢料将上攻至31.21-29.市场认为31.00是今年初泰国大选前阻断美元/泰铢升势的阻力水平.31.29是1月31日触及的高位,31.21是100周移动均线切入位.

美元/菲律宾披索涨0.4%报43.75,可能将升至3月17日高点44.02.美元/菲律宾披索亦处于1-8月跌势的76.4%费波纳奇回档技术位.

菲律宾和泰国股市目前均下跌逾4%.(完)

--编译 于春红;审校 孙茉莉

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐