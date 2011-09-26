《外汇动态》美元/菲律宾披索和美元/泰铢因基金赎回而上涨

0403GMT--美元/菲律宾披索PHP=PDSP和美元/泰铢THB=TH因基金赎回而上涨,料将进一步上扬.美元/泰铢涨0.6%至31.05泰铢,为1月31日以来最高位,因中长期投资大户买入美元/泰铢.如果其处于31.00上方,那麽美元/泰铢料将上攻至31.21-29.市场认为31.00是今年初泰国大选前阻断美元/泰铢升势的阻力水平.31.29是1月31日触及的高位,31.21是100周移动均线切入位.