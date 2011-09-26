〔中国货币市场〕回购利率涨跌互现,机构已提前做好季末资金准备(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海9月26日电---中国银行间市场周一早盘短期资金利率下滑,其中七天期回购利率下行近30个基点(bp);而14天期品种则上涨.业内人士表示,此前机构对季末资金情况过于悲观,已提前作好充分资金准备,预计本周短期资金价格大幅上行可能性有限.同时,市场焦点转至10月8日存款准备金补缴清算对市场形成的压力.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.因受10月1日-7日国庆长假影响,10月5日的缴款日延至10月8日.

"月末还比较乐观,...市场焦点慢慢地转向10月8日缴准备金,"上海一银行交易员表示.

他并指出,市场焦点的转移,也正解释早盘利率走势.10月8日补缴准备金,造成14天期利率出现上行.同时,借入长期限资金,自然会导致机构对短端资金的缺口减少,进而引导隔夜及七天期回购利率的下跌.不过,短期利率下行的空间料将有限.

路透此前援引数位消息人士称,央行计划将银行的承兑汇票、信用证、保函的保证金纳入准备金的上缴范围,银行将分批次、分比例上缴,其中六大行第二批上缴为10月5日,保证金存款计入一般存款的基数,扩大至保证金存款馀额的60%.[ID:nCN1927347]

同时,上述交易员认为,七天期回购开盘首笔的低利率,亦对市场形成引导.而明日大盘新股--中国水电首次公开发行(IPO)网上申购可能会有一些影响,但机构准备较为充分,料冲击不大.

中国水电此次A股发行数量确定为30亿股,募资额至多144亿元人民币,将成为今年以来A股最大规模IPO.该股网上申购日为9月27日(周二),网上资金解冻日为9月30日(周五).[ID:nCN1985901]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:26 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.1013 3.2946 -19.33

七天CN7DRP=CFXS 3.8498 4.1226 -27.28

14天CN14DRP=CFXS 4.5001 4.2738 +22.63

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0988 3.3017 -20.29

七天CHICNY7D=CFXS 3.9559 4.1949 -23.90

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.1050 3.3080 -20.30

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.5800 4.1700 -59.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.5000 4.2700 +23.00

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 3.0958 3.2942 -19.84

七天SHICNYSWD= 3.8100 4.1633 -35.33

三个月SHICNY3MD= 5.6195 5.6328 -1.33

====================================================================(完)