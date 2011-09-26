《企业看点》--9月26日财务活动报导摘要

路透9月26日电---以下为其它媒体周一对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 据印度经济时报(Economic Times)援引未具名官员和知情银行人士报导,该国第三大软件服务出口商--维布络(Wipro)(WIPR.NS)正在考虑出售美国下属公司Infocrossing的数据中心和其他计算机硬件资产.[ID:nL3E7KQ0EJ]

* 金融时报周一报导,伦敦最大的清算所LCH.Clearnet的董事会将在周一召开会议,以在伦敦证交所(LSE.L)和Markit发出的收购之间做出选择.[ID:nL5E7KQ00I]

* 金融时报周一报导,Cognetas的主要投资者拒绝了Charterhouse Capital PartnersCHCAP.UL对其旗下七家公司资产的收购.[ID:nL5E7KQ001]

* 据法国回声报在其周一版预览中的报导,法国-比利时合资银行Dexia (DEXI.BR)准备"快速"出售约200亿欧元的资产,这些资产在目前的市场环境下融资成本太高.[ID:nLDE78O01O]

* 据华尔街日报报导,团购网站Groupon Inc计划进行首次公开发行(IPO),但具体时间仍未确定.[ID:nS1E78O0BI]

* 据华尔街日报报导,美国广告科技公司Donovan Data Systems Inc和MediaBank LLC计划合并成为一家新的公司,新公司名称叫做MediaOcean.[ID:nS1E78O0AE]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)