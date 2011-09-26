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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 17:08 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--9月26日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800

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国家电网 600 农行及中行等

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中国联通 300 工行及农行等

(0762.HK)

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中石油集团 1,000 工行及农行等

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中国石化 300 工行及农行等

(600028.SS)(0386.HK)

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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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*许继电气 7 5 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA- 9/30 10/8

(000400.SZ) 上海银行

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四川恒鼎实业 10 6 12 9/27簿记建档 民生银行 AA- 9/28 9/29

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清华控股 16 6 12 9/27簿记建档 中信银行 AA+ 9/29 9/30

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TCL集团 12 6 9 9/27簿记建档 国开行 AA 9/28 9/29

(000100.SZ)

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云铜集团 35 15 12 9/28簿记建档 民生银行 AA+ 9/29 9/30

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国电集团 125 125 12 9/28簿记建档 农业银行 AAA 9/29 9/30

交通银行

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北京医药集团 8 8 12 9/28簿记建档 农业银行 AA+ 9/30 10/8

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科伦药业 10 3 12 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8

(002422.SZ) 兴业银行

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沈阳水务集团 10 5 12 9/29簿记建档 兴业银行 AA- 10/10 10/11

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中石油集团 300 150 12 推迟发行 工商银行 AAA -- --

交通银行

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腾达建设 4 2 12 推迟发行 兴业银行 A+ -- --

(600512.SS)

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大族激光 8 5 12 推迟发行 兴业银行 AA- -- --

(002008.SZ)

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华粮物流 8 4 12 推迟发行 中国银行 AA- -- --

北良公司

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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日)

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太钢集团 30 30 5 9/27簿记建档 中国银行 AAA 9/28 9/29

工商银行

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山东商业集团 8 8 3 9/27簿记建档 兴业银行 AA+ 9/28 9/29

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科伦药业 18 2 5 9/29簿记建档 浦发银行 AA 9/30 10/8

(002422.SZ) 中信银行

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福建交通 4 4 5 推迟发行 兴业银行 AA -- --

运输集团

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用友软件 10 6 5 推迟发行 中金公司 AA -- --

(600588.SS) 北京银行

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注:*代表新增.(完)

--整理 钟华; 审校 冉莹/边竞

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

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