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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 14:02 BJT

〔东京汇市〕欧元兑日圆触及10年低点,受欧盟举措不确定性打压

* 欧盟新举措的不确定性打压风险胃纳

* 德国副财长言论与金融时报消息压低欧元

* 欧元/日圆触及10年低位,隐含波动率飙升

* 长线投资者与自营商被发现在卖出欧元

* 澳元接近七个月低点,受亚洲货币与大宗商品跌势所累

路透东京9月26日电---欧元兑日圆周一跌至10年低位,兑美元接近八个月低点,在市场等待欧洲官员对抗债务危机最新举措的更多细节之际,风险资产全面受创.

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