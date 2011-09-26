〔东京汇市〕欧元兑日圆触及10年低点,受欧盟举措不确定性打压

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧盟新举措的不确定性打压风险胃纳
* 德国副财长言论与金融时报消息压低欧元
* 欧元/日圆触及10年低位,隐含波动率飙升
* 长线投资者与自营商被发现在卖出欧元
* 澳元接近七个月低点,受亚洲货币与大宗商品跌势所累
路透东京9月26日电---欧元兑日圆周一跌至10年低位,兑美元接近八个月低点,在市场等待欧洲官员对抗债务危机最新举措的更多细节之际,风险资产全面受创.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。