〔爱尔兰经济〕财长预计2012年GDP增长约2%--报载

路透都柏林9月26日电---据媒体报导,爱尔兰财长Michael Noonan表示,该国2012年国内生产总值(GDP)增长2%左右比目前增长2.5%的官方预测更符合实际,意味着当年财政调整规模可能更大.

"我认为在当前的情况下,达不到2.5%(的增速),"Michael Noonan对华尔街日报表示,并表示最近智库估计的2012年增长2%更实际.

Noonan称,他有意进行比原计划的36亿欧元更多的财政调整,以确保明年预算赤字相当于GDP的比例从今年估算的10%降至8.6%.

"这(财政调整)可能需要比36亿欧元略多些,"报导援引他的话称.(完)