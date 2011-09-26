〔爱尔兰经济〕财长预计2012年GDP增长约2%--报载

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透都柏林9月26日电---据媒体报导,爱尔兰财长Michael Noonan表示,该国2012年国内生产总值(GDP)增长2%左右比目前增长2.5%的官方预测更符合实际,意味着当年财政调整规模可能更大.
"我认为在当前的情况下,达不到2.5%(的增速),"Michael Noonan对华尔街日报表示,并表示最近智库估计的2012年增长2%更实际.
Noonan称,他有意进行比原计划的36亿欧元更多的财政调整,以确保明年预算赤字相当于GDP的比例从今年估算的10%降至8.6%.
"这(财政调整)可能需要比36亿欧元略多些,"报导援引他的话称.(完)
--编译 王丽鑫;审校 程琳
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。