〔日本股市〕日经指数收挫2.2%创两年半最低收位,遭希腊疑虑掼压

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京9月26日电---日本股市日经指数周一收跌,创2009年4月以来最低收位,日股结束连续三天假期後,展开补跌行情,追赶美股跌势,受希腊债务违约疑虑打击,与其它风险资产一道下跌.
日经指数.N225收挫2.2%,至8,374.13点,为2009年4月1日收报8,351.91以来最低收位.
东证股价指数.TOPX跌2.1%,至728.85.(完)
--编译 蔡美珍;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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