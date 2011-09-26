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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 14:13 BJT

〔日本股市〕日经指数收挫2.2%创两年半最低收位,遭希腊疑虑掼压

路透东京9月26日电---日本股市日经指数周一收跌,创2009年4月以来最低收位,日股结束连续三天假期後,展开补跌行情,追赶美股跌势,受希腊债务违约疑虑打击,与其它风险资产一道下跌.

日经指数.N225收挫2.2%,至8,374.13点,为2009年4月1日收报8,351.91以来最低收位.

东证股价指数.TOPX跌2.1%,至728.85.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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