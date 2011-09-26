〔东京美债〕公债价格小涨,欧债疑虑仍挥之不去

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透东京9月26日电---美国公债周一在亚洲市场走坚,投资者仍对欧元区决策层能否拿出措施解决债务问题感到不安,同时担心金融危机失控.
"短期内,市场走势将主要由希腊因素而非美国因素推动."巴克莱资本负责非日圆固定收益的策略师Yoshio Takahashi表示.
欧洲决策者开始着手制定新措施,来防止希腊债务问题给全球经济造成更多破坏,讨论重点是扩大一项援助基金的规模.[ID:nCN1985877]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。