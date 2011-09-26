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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 14:11 BJT

〔东京美债〕公债价格小涨,欧债疑虑仍挥之不去

路透东京9月26日电---美国公债周一在亚洲市场走坚,投资者仍对欧元区决策层能否拿出措施解决债务问题感到不安,同时担心金融危机失控.

"短期内,市场走势将主要由希腊因素而非美国因素推动."巴克莱资本负责非日圆固定收益的策略师Yoshio Takahashi表示.

欧洲决策者开始着手制定新措施,来防止希腊债务问题给全球经济造成更多破坏,讨论重点是扩大一项援助基金的规模.[ID:nCN1985877]

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