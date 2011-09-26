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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 14:26 BJT

〔亚洲汇市〕欧元及澳元跌至数月低点,市场对欧元区信心不足

路透9月26日电---欧元兑美元EUR=周一跌至八个月低点1.3364美元,澳元兑美元AUD=D4触及10个月低位0.9632美元,市场对欧元区支援措施的疑虑升高,令高风险资产全线遭掼压.

亚洲股市及大宗商品亦重挫.

欧元/美元最新报1.3370,澳元/美元报0.9640,日内均下跌逾1%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 程琳

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