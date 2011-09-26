更正:〔路透基点〕17家银行为台湾华邦电子提供70亿台币五年期贷款--RLPC

(更正:译文有误,内文第三段应为,合作金库银行6亿"台币",非"新西兰元")

路透香港9月26日电---汤森路透旗下基点报导,银行界消息人士称,17家银行与台湾华邦电子(2344.TW)签约,提供70亿台币五年期定期贷款.这笔贷款的规模上调,原定目标为50亿台币.

原选定的委托主办行和额度管理行包括台湾银行(6亿台币)、中国信托商业银行(6亿台币)、第一商业银行(6亿台币).其中台湾银行是名衔代理行,中国信托商业银行是担保代理行,第一商业银行为文件代理行.

後来,台新国际商业银行(6亿台币)、合作金库银行(6亿台币)、星展银行(5亿台币)、玉山银行(5亿台币)、台北富邦商业银行(5亿台币)加入委托主办行和额度管理行的行列.

永丰银行亦成为委托主办行,提供3.5亿台币贷款.

彰化商业银行(3.5亿台币)、远东国际商业银行(3亿台币)、上海商业储蓄银行(3亿台币)、元大商业银行(3亿台币)、安泰商业银行(2.5亿台币)、新光商业银行(2.5亿台币)、台银人寿(2亿台币)、大众银行(2亿台币)分别成为参贷行.

该贷款案的协议正式签署日为9月19日.

交易细节:

贷款利率为90天期初级市场商业本票利率加码,并与借款方的税後净利润率连动:

税後净利润率在15%或以上,利率加码70个基点

利润率5-14.9%,加码75个基点

利润率0-4.9%,加码80个基点

利润率低于0%,加码95个基点

委托主办行和额度管理行若承贷8亿台币或更多,将获得30个基点含全部费用的最高承诺费;委托主办行若承贷6-7.99亿台币,将获得25个基点的承诺费;联席承办行若承贷5-5.99亿台币,将获得15个基点承诺费;参贷行若承贷3-4.99亿台币,将获得10个基点承诺费.

贷款有两年半宽限期,之後分六个半年等额偿还,平均年限3.75年.

财务约束条件包括,流动比率不低于1倍,有形净值债务率不高于1.2倍;利息覆盖率不低于3倍;有形净值不低于300亿台币.

贷款资金将用于采购新机器和设备,这些机器和设备将成为贷款抵押品.

华邦在2010年5月曾取得70亿台币贷款,利率是借款者的税後利润率加码105-140个基点.(完)