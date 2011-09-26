〔日本金融〕退休基金GPIF挑选基金公司管理新兴市场股票投资--消息

路透东京9月26日电---消息人士称,最终名单上有11家企业将为日本公共退休基金监管对新兴市场的股票投资,其中包括野村资产管理和纽约梅隆银行(BK.N).

全球最大公共退休金基金--日本政府退休金投资基金(GPIF)计划开始买入新兴市场股票,这是本会计年度在3月结束以来的首次.

GPIF在金融市场受到密切关注,因其管理着1.49万亿(兆)美元资产,相当于俄罗斯的经济规模.该基金希望将投资组合多元化,通过直接涉足新兴市场,提高回报率.

"最终名单上有11家企业,我们预计GPIF将挑选其中的大约一半,"一位消息人士在匿名情况下说.

名单上六家机构为日资,其馀为海外机构,这位基金行业消息人士称.

他们称这些日本基金经理包括:瑞穗资产管理和野村资产管理等.其他企业则包括纽约梅隆银行和Invesco (IVZ.N)等.

消息人士称,GPIF正在对最终名单上的每家企业进行尽职调查.

GPIF一位高管表示,该基金正处于选择基金经理公司的最终阶段,但拒绝透露更多细节.

"这是我们第一次为新兴市场选择基金经理,所以非常仔细,"这位高管称.(完)