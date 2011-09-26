〔中国股市〕沪综指收低1.6%至逾14个半月新低,商品价格暴跌冲击市场

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京9月26日电---中国股市沪综指周一收挫1.6%至逾14个半月新低,大宗商品价格暴跌冲击全球股市,而中国平安(601318.SS)不明原因的挫跌拖累金融板块走低,令股指终盘跌破2,400点整数关口.
分析师们表示,当前基本面缺乏利好,且国庆节前市场情绪料偏谨慎,大盘延续疲弱之势,短期继续往下探底可能性较大.
沪综指.SSEC收报2,393.183点,跌39.976点,或1.64%,此前收盘低点为去年7月5日的2,363.948点.
中国平安收盘大跌9.58%至34.37元,带动上证180金融指数.SSE180FI挫跌3.48%.
"平安大跌对市场拖累还是比较明显的,造成保险股放量下挫,加剧了市场的悲观预期,...另外有色金属对市场也形成比较大的压力."华融证券分析师范贵龙表示.
中国平安(2318.HK)H股亦一度暴跌15%至两年半新低,分析师称,不排除与长仓基金洗仓活动有关,因环球基金此前对平安保险进行超配.
范贵龙认为,大盘在前几日连续破位後,市场信心不足,且对十一假期期间欧美出现利空存在担忧,国内外都缺少能寄予希望的因素.
"(股指)往下的可能性比较大,十一之前难有大的转机事件出现."他并称,股指在前期低点2,319点附近可能存在一定支撑.
海外大宗商品上周五大多下跌,其中金价大跌逾6%,为2008年金融危机爆发以来的最大跌幅,触及8月初以来最低;现货银XAG=暴跌15%,至七个月低位.[GOL/HCN]周一,国内外包括有色金属在内的大宗商品期现货价格继续大跌.
中金黄金(600489.SS)下挫6.84%收报22.49元;江西铜业收报26.78元,亦跌4.77%.
沪深300指数10月合约CIFV1尾盘报2,609.6点,跌1.92%,成交量为265,854手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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