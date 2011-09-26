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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 14:52 BJT

〔澳洲股市〕收低至26个月收盘低点,因大宗商品价格大跌拖累矿业股

路透9月26日电---澳洲股市周一回吐盘初涨势,收低1%,此前大宗商品价格大跌,且虽然报导称欧洲领导人正致力于寻找解决欧债危机的新方法,但投资者仍保持谨慎.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数跌39.261点至3863.9.尽管今日高开1.3%,但股指收盘仍创下26个月新低.

大型矿业股受创最深,因金价跌至两个月低点.Newcrest Mining(NCM.AX)跌8.98%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍

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