〔澳洲股市〕收低至26个月收盘低点,因大宗商品价格大跌拖累矿业股

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月26日电---澳洲股市周一回吐盘初涨势,收低1%,此前大宗商品价格大跌,且虽然报导称欧洲领导人正致力于寻找解决欧债危机的新方法,但投资者仍保持谨慎.
最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数跌39.261点至3863.9.尽管今日高开1.3%,但股指收盘仍创下26个月新低.
大型矿业股受创最深,因金价跌至两个月低点.Newcrest Mining(NCM.AX)跌8.98%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 蔡美珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。