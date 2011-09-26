〔欧洲个股〕巴菲特增持零售巨头Tesco的股份--消息人士

《路透晚报》--2月7日日间新闻摘要（中港台）
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透伦敦9月26日电---熟知内情的一位人士称,美国亿万富豪巴菲特(Warren Buffett)已增持世界第三大零售巨头Tesco(TSCO.L)的股份,此举可视作对Tesco新任执行长Phil Clarke投下的赞成票.
该人士透露,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)上月斥资约1.2亿英镑(1.85亿美元)购入3,400万股Tesco股票,令其对该英国超市集团的持股比例从3.21%提升至3.64%.
Tesco拒绝置评,无法立即联络到伯克希尔哈撒韦发表评论.
今年初,巴菲特称他认为Tesco应"仔细检视"在美国亏损的Fresh & Easy连锁店,此言引发轩然大波.
Clarke于今年3月接替长期掌权的Terry Leahy出任Tesco执行长,他已制定一项计划以大幅减少本财年亏损,期望在2012-3财年底前实现盈亏平衡,还采取诸多变革措施,如引入现烤烘焙产品和咖啡,尝试发行会员积分卡等.(完)
--编译 肖群英;审校 蔡美珍
中国央行公布，今年1月末中国外汇储备为29,982.04亿美元，跌破3万亿美元关口，并创2011年2月以来新低；环比减少123.13亿美元，为连续七月下降，12月为减少410.81亿美元。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16: 16时，1港元=0.88647人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢价 为22.5%，低于上交易日收盘的22.94%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.55 4.76 1.08 建设银行 5.65 5.80 1.10 中国银行 3.54 3.55 1.12 农业银行 3.17
路透2月7日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:14时,1美元=6.878 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.34 1.1 2.56 大众交通 6.34 0.723 1.27 永生投资 13.6 1.535 1.29 老