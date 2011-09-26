〔欧洲个股〕巴菲特增持零售巨头Tesco的股份--消息人士

路透伦敦9月26日电---熟知内情的一位人士称,美国亿万富豪巴菲特(Warren Buffett)已增持世界第三大零售巨头Tesco(TSCO.L)的股份,此举可视作对Tesco新任执行长Phil Clarke投下的赞成票.

该人士透露,巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)(BRKa.N)上月斥资约1.2亿英镑(1.85亿美元)购入3,400万股Tesco股票,令其对该英国超市集团的持股比例从3.21%提升至3.64%.

Tesco拒绝置评,无法立即联络到伯克希尔哈撒韦发表评论.

今年初,巴菲特称他认为Tesco应"仔细检视"在美国亏损的Fresh & Easy连锁店,此言引发轩然大波.

Clarke于今年3月接替长期掌权的Terry Leahy出任Tesco执行长,他已制定一项计划以大幅减少本财年亏损,期望在2012-3财年底前实现盈亏平衡,还采取诸多变革措施,如引入现烤烘焙产品和咖啡,尝试发行会员积分卡等.(完)