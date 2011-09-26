〔欧洲汇市〕欧元兑日圆挫至10年新低,澳元兑美元跌至10个月低点

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月26日电---欧元兑日圆周一跌至10年新低,澳元兑美元挫至10个月低点,因投资者对欧元区最新援助措施存疑,远离风险货币,转投美元和日圆避险.
欧元兑日圆EURJPY=R在EBS电子盘跌至101.946,为2001年以来最低位,日内跌幅为1.2%左右.高收益的澳元兑美元AUD=D4降至0.9622,为2010年末以来首见,日内跌去1.5%.(完)
--编译 艾茂林;审校 田建华
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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