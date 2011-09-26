〔欧洲汇市〕欧元兑日圆挫至10年新低,澳元兑美元跌至10个月低点

路透伦敦9月26日电---欧元兑日圆周一跌至10年新低,澳元兑美元挫至10个月低点,因投资者对欧元区最新援助措施存疑,远离风险货币,转投美元和日圆避险.

欧元兑日圆EURJPY=R在EBS电子盘跌至101.946,为2001年以来最低位,日内跌幅为1.2%左右.高收益的澳元兑美元AUD=D4降至0.9622,为2010年末以来首见,日内跌去1.5%.(完)