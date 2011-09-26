〔基金产业〕安本资产管理客户8月蜂拥赎回,因市场震荡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦9月26日电---英国基金管理公司安本资产管理(ADN.L)称,客户在7、8两月撤走8亿英镑(12.3亿美元)资金,因市场震荡令其固定收益和另类投资产品的需求受到打击.
安本周一发表声明称,该公司截至8月末资产管理规模降至1,769亿英镑,较6月30日下滑4.8%,因股市大跌重创其核心的股票基金表现.
安本首席执行官Martin Gilbert称:"欧洲主权债务问题不会轻易得到解决,人们预期西方经济增长将低迷一段时间."
尽管回报率起伏不定,安本称客户同期仍增持3亿英镑股票基金,买入全球新兴市场和全球股市策略基金,以抵消欧洲及英国股市趋疲的影响.
该公司称,这些产品及利润率更高的产品料将提高推高整个财年的获利,至分析师预估区间2.62-2.97亿英镑的顶端.(完)
--编译 程琳;审校 王洋
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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