〔基金产业〕安本资产管理客户8月蜂拥赎回,因市场震荡

路透伦敦9月26日电---英国基金管理公司安本资产管理(ADN.L)称,客户在7、8两月撤走8亿英镑(12.3亿美元)资金,因市场震荡令其固定收益和另类投资产品的需求受到打击.

安本周一发表声明称,该公司截至8月末资产管理规模降至1,769亿英镑,较6月30日下滑4.8%,因股市大跌重创其核心的股票基金表现.

安本首席执行官Martin Gilbert称:"欧洲主权债务问题不会轻易得到解决,人们预期西方经济增长将低迷一段时间."

尽管回报率起伏不定,安本称客户同期仍增持3亿英镑股票基金,买入全球新兴市场和全球股市策略基金,以抵消欧洲及英国股市趋疲的影响.

该公司称,这些产品及利润率更高的产品料将提高推高整个财年的获利,至分析师预估区间2.62-2.97亿英镑的顶端.(完)