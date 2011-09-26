〔中国新股〕中国水电称将根据未来发展需要适时安排H股上市计划

路透上海9月26日电---中国今年最大A股首次公开发行(IPO)--中国水利水电建设股份有限公司高层周一指出,将根据未来发展需要,适时安排H股上市计划.

中国水电周日晚间公告称,确定本次A股IPO发行30亿股,原计划为不超过35亿股.其发行价格区间为4.5-4.8元/股,募资额至多144亿元人民币.[ID:nCN1985901]

该公司董事长范集湘在A股网上路演时表示,海外上市可以提高公司海外知名度和国际资本市场形象,实现两个市场,两种资源,两个融资平台,可以学习国外的先进技术和管理经验等.

他进一步指出,中国水电是跨国经营的综合性大型集团,将国际经营作为公司发展战略的一个重要组成部分,大力开拓海外业务,创造新的利润增长点,为公司的可持续发展奠定的坚实的基础.

据此前招股书,此次募集资金将用于设备采购以及清洁能源电力投资等项目,原计划使用募集资金合计173.17亿元.

按公司安排,9月27日(周二)为该股网上申购日,28日确定最终发行价格.发行结束後将尽快申请在上海证交所上市.中信建投证券和中银国际证券担任此次联席保荐人及主承销商,财务顾问为中信证券(600030.SS).

此前中国A股年内最大IPO为1月发行的华锐风电(601558.SS),募资额为94.59亿元.(完)