〔希腊金融〕民间债权人对债券以旧换新计划的参与率接近85%--报纸

路透雅典9月26日电---希腊报纸自由新闻报(Eleftherotypia)周一引述未具名政府消息人士的话报导称,民间债权人对希腊债券以旧换新计划的参与率已接近85%,进一步向90%的目标靠近.

希腊一直在努力获取民间债权人对债务计划90%的参与率,这是其在7月欧盟援助协议中设定的目标.作为该协议的部分内容,银行所持的希腊债券价值将被扣减21%.