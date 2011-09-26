〔希腊金融〕民间债权人对债券以旧换新计划的参与率接近85%--报纸

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透雅典9月26日电---希腊报纸自由新闻报(Eleftherotypia)周一引述未具名政府消息人士的话报导称,民间债权人对希腊债券以旧换新计划的参与率已接近85%,进一步向90%的目标靠近.
希腊一直在努力获取民间债权人对债务计划90%的参与率,这是其在7月欧盟援助协议中设定的目标.作为该协议的部分内容,银行所持的希腊债券价值将被扣减21%.
自由新闻报称,若参与率未达目标,欧盟可能另寻其它资金来源以填补缺口,债券以旧换新计划有望在10月底前完成.(完)
--编译 隋芬;审校 于春红
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。