《交易视点》中国转债市场利空兑现中,建议仓位向中性配置靠拢--中金

路透上海9月27日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，目前转债仍面临股市震荡寻底，未来还存在民生等供给压力，也不排除间歇出现的流动性冲击，在这些利空的兑现过程中，投资者仓位应逐步向中性配置靠拢。

未来如果出现股市“最後一跌”（甚至出现右侧迹象）及民生转债发行上市，在慢节奏建仓过程中方建议转为重仓持有。

从投资时钟上看，如果政策没有出现提前转向，未来将呈现如下顺序：先利率、再高等级信用，可能然後才轮到转债，最後才是低等级信用债。

同时，转债投资者未来至少还要面临如下考验：

第一，股市走势决定转债市场大的格局，但目前经济增速受到调控持续和外需放缓的双重压力。流动性闸门仍紧闭，供给压力虎视眈眈，而新增资金难觅踪迹。股市仍处于“左侧”震荡寻底阶段，虽然调整空间有限，但不排除还有一跌，至少还难言“右侧”；

第二，未来供给节奏大为放缓，不再成为主要风险点，但民生转债的供给冲击仍值得提防。从近日走势来看，承接力量仍处弱势，供给冲击对市场的负面影响仍较大；

第三，绿城信托“被查”事件引发信用风险蔓延的担忧，对转债市场影响包括流动性冲击、机会成本增加、信用事件冲击等。

**热点个券**

5月份开始，我们曾建议投资者采取正股替代策略。时过境迁，正股替代转债的“适用期”正在过去。反过来，股票投资者开始密切关注转债市场，这是我们最近几周的明显体会。

首先，我们认为转债品种已经具备很好的替代股票的价值。需要说明的是，转债相对股市没有领先性，但适合博弈股市转折点的出现。一旦出现股市反弹，目前转债品种的跟涨能力或将更强，更接近06年底部情景；

其次，当前不确定较大的股市环境也适合进行转债替代。不过，对不少股票投资者而言，转债品种也有几个“失望”之处，包括：获得超额回报的能力仍不能高估，转债市场选择馀地过小，短期无法保证获得正回报等。(完)

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