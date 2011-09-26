〔欧洲金融〕降息预期说明人们把握不清方向--欧洲央行管委莫尔许

路透法兰克福9月26日电---欧洲央行管委会委员莫尔许周一称,如果降息意味着通胀目标得不到保障,那该央行不会降息.

欧洲主权债务危机近几周迅速蔓延,令一些分析师和货币市场预计欧洲央行最早将于下月降息50个基点,但莫尔许淡化了这种预期.

他周六接受Market News International通讯社采访时称:"这些不着边际的预期,只是说明一些人迷失方向了."

"我们的目标只有一个."

欧洲央行决策者常用这一说法,来表示他们恪守央行保持通胀率在略低于2%水平的主要任务.

莫尔许还称,欧洲央行不会因外界压力而改变政策."它(独立性)是我们不能轻易丢弃的宝贵资产."

他表示,欧洲央行将竭尽所能维护货币市场恰当运转.(完)