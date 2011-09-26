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亚洲 | 2011年 9月 26日 星期一 15:11 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌2.2%创两年半最低收位,受希腊疑虑打压(更新版)

(新增细节)

路透东京9月26日电---日本股市日经指数周一收跌,创2009年4月以来最低收位,日股结束三天周末假期後,展开补跌行情,追赶美股跌势,受希腊债务违约疑虑打击,与其它风险资产一道下跌.

贸易商社类股受创,此前受全球经济增长担忧影响,原油期货在上周五挫至六周低点,且铜与其它基本金属价格走低.

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