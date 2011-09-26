〔日本股市〕日经指数收跌2.2%创两年半最低收位,受希腊疑虑打压(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透东京9月26日电---日本股市日经指数周一收跌,创2009年4月以来最低收位,日股结束三天周末假期後,展开补跌行情,追赶美股跌势,受希腊债务违约疑虑打击,与其它风险资产一道下跌.
贸易商社类股受创,此前受全球经济增长担忧影响,原油期货在上周五挫至六周低点,且铜与其它基本金属价格走低.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。