《分析师观点》金银重挫,经济疑虑愈发沉重冲击贵金属市场

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透9月26日电---黄金长期以来的涨势在过去三周急刹车,金价较9月6日所创的纪录高位下挫近20%.
分析师指出,美元走强、对冲基金为弥补其他市场亏损而平仓黄金、以及市况剧烈震荡冲击黄金避险魅力,可能是黄金急跌的罪魁祸首.
现货银XAG=则触及1月以来最低,较4月峰值挫跌45%.银因工业用途,更易受经济成长疑虑冲击.
以下是部分分析师对市场走势的看法:
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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