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市场报道 | 2011年 9月 26日 星期一 15:28 BJT

《分析师观点》金银重挫,经济疑虑愈发沉重冲击贵金属市场

路透9月26日电---黄金长期以来的涨势在过去三周急刹车,金价较9月6日所创的纪录高位下挫近20%.

分析师指出,美元走强、对冲基金为弥补其他市场亏损而平仓黄金、以及市况剧烈震荡冲击黄金避险魅力,可能是黄金急跌的罪魁祸首.

现货银XAG=则触及1月以来最低,较4月峰值挫跌45%.银因工业用途,更易受经济成长疑虑冲击.

以下是部分分析师对市场走势的看法:

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