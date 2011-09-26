修正:〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率上升,因现汇续跌--IFR

(修正:内文第二段中的英文缩写"RKR"修正为"RKO")

IFR伦敦9月26日电---欧元依然保持疲势,欧元/美元现汇续跌,将上周四所及底部1.3384拉低至1.3360,亚洲早盘位于1.3585.

如果欧元/美元在1.3300-1.2700之间的反转触碰失效期权(Reverse Knockout Option,RKO)结构被移除,将提振风险逆转指标(RR)升越近期/纪录高位4.0%,暗示市场青睐欧元卖权(今天一个月期/delta值为0.25的期权RR报3.6%).

一月期欧元/美元价平期权波动率略高于最近几周触及的长期新高水平,升至18.5%,不过一年期欧元/美元价平期权波动率尚未重新试探17.4%的高位(上次在2009年4月触及该水准).

欧元/日圆现汇跌至102.00下方的10年低位,今天欧元/日圆期权波动率大幅高开,一月期价平期权波动率料将突破最近几周所创高位20.5%,其他日圆交叉外汇期权也尾随其後上涨.

美元/日圆期权波动率持坚,得益于其它日圆相关汇率的涨势,但美元/日圆走势依然在区间整理(尽管距离近期和历史低位75.94不远).

一月期美元/日圆价平期权波动率报12.3%,高于上周的10.15%.短期日圆卖权依然受到追捧,因市场担忧当局干预,令一个月期/delta值为0.25的期权RR受制于0.75%水平,暗示市场青睐日圆买权.

一月期英镑/美元期权波动率回升至上周高位13.4%,尽管英镑/美元现汇远高于上周低位1.5326,目前其受到欧元/英镑和欧元/美元期权波动率走强的支撑.

一月期澳元/美元期权波动率升向20.5%,一个月期权RR高于7.0%,暗示市场偏好澳元卖权.(完)

--编译 肖群英; 审校 白云

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